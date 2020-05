Montpellier HSC : Nicollin annonce de mauvaises nouvelles

Lors d’une précédente sortie sur les antennes d’Europe 1, Laurent Nicollin avait prévenu que le Montpellier HSC devrait s’attendre à des restrictions budgétaires pénibles la saison prochaine. A l’occasion d’un Facebook Live du Midi Libre, le président montpelliérain demeure convaincu que son équipe doit se préparer à une situation financière compliquée pour la saison 2020-2021.

Nicollin annonce des difficultés financières pour la saison prochaine

La pandémie de Covid-19 a provoqué une crise économique au sein de la quasi-totalité des clubs, dont le Montpellier HSC. La situation sanitaire aura des conséquences négatives sur les finances du club héraultais la saison prochaine. Laurent Nicollin prévient que « le budget prévisionnel sera amputé de 15 à 20M€ », alors que le Montpellier HSC devra assumer « les mêmes charges » sans bénéficier des « mêmes rentrées financières ». Aussi, le possible huis clos en début de saison prochaine pourrait causer « une perte de 3 à 5M€ de public » pour l’écurie montpelliéraine. Côté sponsors, le Montpellier HSC « va perdre également entre 3 et 4M€ et puis pleins de petits détails », a déploré Laurent Nicollin. Autant de pertes en vue, alors que la « structure et les salaires restent les mêmes ».

Quelles solutions pour faire face à la crise ?

Laurent Nicollin n’est pas homme à se laisser abattre. Le dirigeant pailladin va « réfléchir pour équilibrer le budget », même si pour l’instant « il n’y a pas de discussion pour un transfert donc pas de rentrées financières ». Mais les droits TV vont augmenter et le Montpellier HSC « va peut-être toucher 15M€, peut-être 20M€ », ce qui ferait une augmentation de 5 millions d’euros sur les actuels droits TV du club. La formation héraultaise va alors « travailler à finaliser ce budget le moins mal possible ». D’autres solutions de sortie de crise devraient suivre. « A moi de me démerder avec mes services pour essayer de trouver les meilleures solutions », a conclu Laurent Nicollin.