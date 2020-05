Serie A : Polémique autour de la reprise en Italie

Le football est de retour en Italie. Hier soir, le Ministre des Sports italien a déclaré officiellement la reprise du Championnat d'Italie à partir du 20 juin. 24 heures après cette annonce tant attendue, le calendrier des matches fait déjà débat de l’autre coté des Alpes..

Le final de la Coupe d’ Italie en quatre jours chrono

Le Calcio reprendra officiellement le 20 juin prochain. Mais juste avant, la Coupe d’Italie aura lieu. Les demi-finales et finale restent encore à jouer. Le calendrier : Juve-Milan (1-1 à l'aller) le 13 juin - Napoli-Inter (1-0 à l’aller) le 14 juin - Finale au Stadio Olimpico de Rome le 17 juin - 20 juin reprise du championnat.

Une reprise dantesque pour les équipes qui disputent les deux compétitions. Celles-ci non d’ailleurs pas attendues avant de commenter ce calendrier diabolique. Selon la Gazzetta dello Sport, les trois mastodontes du football italien à savoir la Juventus, l’Inter Milan et l’AC Milan se rebellent contre ce planning et menacent de ne pas envoyer leur équipe première jouer la Coupe.

L’Inter Milan veut envoyer la réserve

L’Inter Milan est le club qui a le plus contesté cette décision. Les joueurs d’Antonio Conte s’estiment pénalisés par ce calendrier insoutenable et n’ont pas l’intention de se soumettre aux folles exigences de la La Fédération Italienne de Football. Toujours selon la presse italienne, une demande a été transmise pour que la FIGC modifie son planning. Si leur requête devait ne pas être acceptée, alors les Lombards décideraient d’envoyer l’équipe réserve pour le match retour contre Naples de la Coupe d’Italie.