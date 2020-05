MHSC Mercato : Signature officielle de Benchamma à Montpellier

Le MHSC a promu le jeune Samy Benchamma, sorti tout droit de son centre de formation. Le club héraultais lui a offert son premier contrat professionnel.

Montpellier HSC : Benchamma poursuit sa progression à la Paillade

Michel Der Zakarian, l’entraineur du Montpellier HSC, compte désormais Samy Benchamma dans son équipe. Le joueur de 20 ans, milieu défensif polyvalent qui peut évoluer en défense centrale, vient de signer un contrat professionnel, ce vendredi 29 mai, comme indiqué par le club pailladin. Il se dit heureux de franchir un palier dans son club formateur. « C’est une satisfaction et une fierté pour moi de signer dans ce club où j’ai été formé. Je veux tout faire pour m’y imposer », a déclaré Samy Benchamma. Le président Laurent Nicollin se réjouit également de la progression du néo-professionnel. « Notre directeur sportif, Bruno Carotti croit énormément en lui. J'espère qu'il fera son chemin, qu'il va progresser et qu'il pourra évoluer quelque peu avec l'équipe première dès la saison prochaine », a réagi le boss du Montpellier HSC.

Samy Benchamma, seul admis chez les pros du MHSC

Samy Benchamma (1,87 m pour 73 kg) est depuis plusieurs saisons, « l'une des belles promesses du centre de formation ». Il a disputé la Youth League de l’UEFA en 2018-2019 (5 matchs disputés et un but inscrit) et il a été finaliste du Championnat des U19 en 2019. Il a intégré le MHSC en 2015. En raison des effets de la crise de coronavirus (arrêt des compétitions), le natif de Castres (Tarn) sera le seul joueur issu du centre de formation à être admis chez les pros cet été, comme l'avait annoncé le président Laurent Nicollin.