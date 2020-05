OL : Le calendrier de la Juventus, un mal pour un bien ?

L' OL pourrait afficher un manque de rythme évident pour le match retour de Ligue des Champions, mais en contrepartie, la Juventus aura eu affaire à un calendrier infernal.

14 matchs en 50 jours pour les Bianconeri avant Juventus - OL ?

Alors que la Serie A reprendra à son tour le 20 juin, la Gazzetta dello Sport dévoile aujourd'hui le probable calendrier qui attendra la Vieille Dame en cette fin de saison. Avant de reprendre le championnat, la Juve disputera la demi-finale retour de Coupe d'Italie contre l'AC Milan, et en cas de qualification, jouera la finale le 17 juin. Jusqu'au 2 août, c'est ensuite une cadence infernale de 12 matchs de Serie A en 39 jours qui se présentera face au géant du football italien. Le match retour contre l'OL pourrait donc être le quinzième alors que les Bianconeri en auront disputé 14 en l'espace de 50 jours (soit un match tous les 3,5 jours).

Si on pouvait redouter que l'OL soit en manque de rythme, c'est peut-être l'effet inverse qui se produira sur cette équipe de Turin. Au vu de leur situation en championnat (1 point d'avance sur le 2e), elle n'aura pas beaucoup l'occasion de faire tourner son effectif et pourrait être physiquement amoindrie face aux Gones. Des Lyonnais qui eux n'auront qu'un match dans les jambes, la finale de la Coupe de la Ligue qui se disputera début août même si aucune date officielle n'a fuité. À moins que la proposition de Jean-Michel Aulas, à savoir des matchs amicaux entre l'OL, l'ASSE, et le PSG, ne soit acceptée et que les Lyonnais puissent donc retrouver le rythme après 5 mois sans jouer.