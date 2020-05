ASSE, PSG Mercato : Aouchiche, Sainté proche d’un gros coup

Annoncé depuis longtemps dans le viseur de l’ ASSE, Adil Aouchiche serait à Saint-Étienne, afin de remplir les formalités préalables à sa signature avec le club ligérien.

Adil Aouchiche en visite médicale à l'AS Saint-Étienne

Après avoir recruté Jean-Philippe Krasso et Setigui Karamoko jeudi, l’ASSE est sur le point de frapper un joli coup avec Adil Aouchiche. Le milieu offensif, en fin de contrat au PSG, est dans le Forez depuis jeudi et y a passé des examens et tests médicaux ce vendredi, selon les informations exclusives de Goal. La pépite formée au Paris Saint-Germain « s’est prêtée à des tests à l'effort en compagnie des kinés et du docteur assigné par les Verts ». Le très prometteur joueur se serait déplacé à Saint-Étienne avec deux représentants selon la précision de la source.

L' ASSE passée devant Arsenal et les autres pour Adil Aouchiche ?

Même s'il est suivi par de grosses écuries, dont Arsenal, les Verts semblent être passés à l’offensive en recevant le joueur de 17 ans à l’Etrat. Cependant, le dossier n’est pas encore bouclé. L’international U18 Tricolore s’est déjà montré très exigeant avec le PSG, ce qui a fait échouer les négociations en vue de la prolongation de son bail expirant le 30 juin 2020. Un revirement de dernières minutes est toujours possible tant que rien n'est officiellement signé. Par ailleurs, le LOSC, les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais sont également intéressés par les services d'Adil Aouchiche.