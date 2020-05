ASSE : Gros clin d’oeil de Willy Sagnol à l’AS Saint-Étienne

Willy Sagnol a gardé l’ ASSE, son club formateur, dans son coeur. Dans des propos confiés à L’Équipe, il déclare sa flamme pour l’AS Saint-Étienne.

ASSE : Sagnol demeure un fan de l'AS Saint-Étienne

Willy Sagnol a un lien fort avec l’ASSE ! L’ancien défenseur est né à Saint-Étienne et a fait son apprentissage au sein du centre de formation des Verts, entre 1990 et 1996. L’ex-arrière latéral droit a ensuite fait ses débuts chez les professionnels sous le maillot stéphanois. Il a joué deux saisons avec l’ASSE (1995-1997), avant son transfert à l’AS Monaco. Willy Sagnol a ensuite passé trois ans (1997-2000) dans la Principauté, puis a rejoint le Bayern en juillet 2000 pour 8 années. Désormais entraineur et consultant sportif, il reste un fan de l’AS Saint-Étienne. « L’ASSE reste à part. Je suis né là-bas, j’y ai appris le foot. Je suis un petit Vert ! », a déclaré l’ancien Tricolore. « Quand je parle de Saint-Étienne, il y a encore quelque chose de déraisonnable chez moi. C’est comme une relation familiale avec un parent », a-t-il souligné.

Quel sera le prochain défi de Willy Sagnol ?

Après avoir entrainé les sélections de France U20 et Espoirs, Willy Sagnol a dirigé le staff technique des Girondins de Bordeaux (2014-2016), puis a été coach adjoint au Bayern Munich, puis entraineur intérimaire après le départ de Carlo Ancelotti, entre juin et octobre 2017. Ayant annoncé son départ de RMC Sport où il était consultant, le technicien français de 43 ans rêve d’un nouveau défi. « Je ne me ferme à rien. Entraineur, sélectionneur, directeur sportif ou manager général, même patron d’un club, tout m’intéresse », a-t-il annoncé dans le quotidien sportif. Pour rappel, Willy Sagnol avait été pressenti au poste de directeur sportif de l'ASSE, après le départ de Dominique Rocheteau.