Mercato PSG : Juve ou Paris, le choix de Mauro Icardi confirmé

Directeur sportif de l’Inter Milan, Piero Ausilio a évoqué l’avenir de Mauro Icardi lors d'un entretien accordé à Sky Sport Italia. Le dirigeant italien a confirmé la volonté du buteur argentin de rester au PSG.

Mauro Icardi, plutôt le PSG que la Juventus

Auteur de 20 buts en 31 matchs, Mauro Icardi a convaincu lors de son prêt au PSG. Les dirigeants aimeraient le conserver en vue de la prochaine saison. Mais la Juventus voudrait jouer les trouble-fêtes dans ce dossier. La Chaîne de L’Équipe a récemment fait état d’un intérêt de la Vieille Dame pour le buteur argentin. Les Bianconeris seraient même prêts à formuler une offre pour le détourner du Paris Saint-Germain. Une information qui a semé le doute sur cette affaire. L’une des grandes inconnues repose désormais sur la volonté du joueur de rester ou non à Paris. Interrogé par Sky Sport Italia, Piero Ausilio a fait le point. Le directeur sportif de l'Inter Milan a confirmé le désir de Mauro Icardi de rester au Paris Saint-Germain. « Je sais que le garçon est content de rester à Paris », a-t-il indiqué. Rentré en Italie pour passer la période du confinement avec sa famille, le joueur de 27 ans souhaiterait donc poursuivre son aventure avec le PSG. Reste maintenant à savoir si Paris lèvera son option d’achat estimée à 70 millions d’euros.

Des négociations pour faire baisser son prix

Pour l’instant, les dirigeants du PSG négocient avec leurs homologues de l'Inter Milan pour faire baisser son prix d’achat. Piero Ausilio a d’ailleurs confirmé les intentions de Paris. « Avec Leonardo, on parle souvent et je sais que le joueur a signé un contrat qui prévoyait la possibilité d'y rester », a-t-il confié. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs afin de trouver un terrain d’entente. La Gazzetta Dello Sport révélait que Paris serait proche de finaliser le transfert de Mauro Icardi pour un montant compris entre 55 et 60 millions d'euros.