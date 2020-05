Stade Brestois Mercato : Le verdict est tombé pour Yoann Court

Alors qu’il semblait proche de renouveler son bail, Yoann Court devrait finalement quitter le Stade Brestois. Le milieu de terrain de 30 ans devrait prendre la direction du FC Nantes.

Pas de prolongation pour Yoann Court à Brest

L’exode massif est en marche du côté du Stade Brestois. Après Jean-Charles Castelletto, Mathias Autret, Gaëtan Belaud, Donovan Léon ou encore Samuel Grandsir (prêté), un autre élément va quitter le club finistérien. Interrogée par L’Equipe, une source au sein du club assure que Yoann Court va aussi quitter Brest. En fin de contrat, le joueur de 30 ans avait pourtant reçu une offre de prolongation sur mesure, mais il tarde à répondre favorablement à cette proposition. Du côté du Stade Brestois, on préfère donc classer ce dossier. « On va fermer la porte avec lui. Le dossier est très compliqué. On n'est malheureusement pas sur la même longueur d'onde », assure la source.

Vers des retrouvailles avec Castelletto à Nantes ?

Comme Jean-Charles Castelletto, Yoann Court aurait visiblement refusé de prolonger avec le Stade Brestois. Le milieu de terrain pourrait même retrouver le Camerounais à Nantes. Le défenseur s’est engagé en début de semaine pour trois saisons avec les Canaris. Il devrait être rejoint par son ancien coéquipier brestois qui figurerait aussi dans les plans de La Maison Jaune. Nantes n’attendait que l’issue des négociations entre le joueur et Brest avant de passer à l’offensive. Yoann Court a rejoint le Stade Brestois en 2018. Au total, le joueur formé à l’OL a disputé 50 matches pour 9 buts et 14 passes décisives avec la Team Pirate.