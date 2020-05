Ligue des Champions : Changement de stade pour la finale ?

Initialement prévue à Istanbul, la finale de la Ligue des Champions pourrait finalement se dérouler à Lisbonne. Les autres rencontres sont susceptibles d'être également impactées.

La finale de Ligue des Champions délocalisée, la phase finale modifiée ?

Prévue au stade olympique Atatürk (76 000 places) à Istanbul, la finale de la Ligue des Champions devrait être déplacée, à en croire les informations du New York Times. À huis clos bien sûr, elle pourrait finalement avoir lieu à Lisbonne, qui a déjà accueilli la finale de 2014 entre le Real Madrid et l'Atlético (4-1) à l'Estadio da Luz. En plus de modifier le lieu de la finale, l'UEFA songerait à organiser les matchs de la phase finale dans un nombre de stades limité, voire dans un seul et unique stade en raison de la difficulté de programmer des voyages à l'heure actuelle.

Une décision officielle devrait découler du prochain comité exécutif de l'UEFA. Prévu initialement le 27 mai, celui-ci se tiendra en fait le 17 juin. De nombreux axes d'étude seront au programme en plus de la Ligue des Champions, comme par exemple l'attribution des villes hôtes de l'Euro 2021. Si la plupart des villes organisatrices ont déjà donné leur accord, trois sont encore hésitantes suite à cette reprogrammation. À l'image de Copenhague, qui a déjà prévu le départ du Tour de France 2021, indique Le Parisien.