RC Lens Mercato : Un attaquant de l'ASSE dans le viseur

Le RC Lens prospecte tous azimuts, en vue de la Ligue 1 la saison prochaine. Et parmi les pistes explorées par les recruteurs du Racing Club, il y en a une qui mène tout droit vers un joueur de l’ASSE.

Le RC Lens sur les traces de Vagner Dias de l'ASSE

Le RC Lens doit réussir son mercato estival afin de renforcer son équipe promue en Ligue 1. Ainsi, les responsables des Sang est Or ont les yeux un peu partout. Ils ont des cibles au sein des clubs relégués, Amiens SC et Toulouse FC, mais également chez leurs futurs adversaires dans l’élite. C’est le cas de l’ASSE à qui le Racing Club de Lens veut arracher son attaquant Vagner Dias. Ce dernier avait séduit les Lensois lors de leur confrontations avec l’AS Nancy-Lorraine en Ligue 2. En effet, le Cap-verdien ne rentre pas dans les plans de Claude Puel. Il a été prêté aux Nancéiens l’été dernier pour la deuxième fois de suite. Mais ayant été décisif, le polyvalent joueur de 24 ans a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs de Ligue 1. Selon Le Républicain Lorrain, le RC Lens avait déjà coché son nom avant de valider son retour en Ligue 1.

Forte concurrence pour l'attaquant de Sainté

Le profil de Vagner Dias plait également au FC Metz, au FC Lorient, au Stade Brestois et au Nîmes Olympique. La source croit savoir également que « même l’OM s’intéresse au chouchou des supporters de l’ASNL ». L’attaquant de l’AS Saint-Étienne a été auteur de 14 buts et 5 passes décisives avec le club basé à Tomblaine et est sous contrat avec l’ASSE jusqu’à fin juin 2021. Quant à sa valeur, elle est estimée à moins de 2 M€. Les prétendants de l'ancien joueur de Gil Vicente (Portugal) savent donc à quoi s'en tenir.