OM : Directeur du football, Pickeu, nomination imminente ?

Andoni Zubizarreta limogé, l’OM voudrait signer Olivier Pickeu pour renforcer son organigramme. Aux toutes dernières nouvelles, les discussions entre l’ancien Angevin et l'Olympique de Marseille seraient en très bonne voie.

Les négociations avancent avec Olivier Pickeu

Andoni Zubizarreta a été débarqué de son poste de directeur sportif de l’OM il y a plus d’une semaine. Pour le remplacer, l’OM serait séduit par le profil d’Olivier Pickeu, licencié le 10 avril dernier par le SCO Angers après 14 années de service. Mais il ne s’agit pas de faire de l’homme de 50 ans un nouveau directeur sportif, mais un directeur du football. Selon le président Jacques-Henri Eyraud, le futur élu à ce poste devra être à l’aise tant dans le projet sportif que financier. Si plusieurs médias avaient déjà annoncé des contacts entre l’Olympique de Marseille et l’ancien manager général du SCO Angers, La Provence indique ce vendredi soir que les négociations avancent bel et bien entre les 2 parties. Mais pour l’heure, aucun choix définitif n’a encore été fait, les dirigeants marseillais ayant reçu plusieurs candidatures.

L’AS Monaco toujours en lice pour l’ex-Angevin

Aussi, toujours selon le média régional, l’AS Monaco est toujours intéressé par le profil d' Olivier Pickeu. Les Monégasques voudraient attirer l’ex-responsable scoïste au poste de directeur sportif, en remplacement de Michael Emenalo, démis en août 2019. Malgré les discussions très avancées avec l’OM, il faut rester prudent, car en octobre 2016, les dirigeants marseillais avaient été proches de signer Luis Campos avant de choisir finalement Andoni Zubizarreta.