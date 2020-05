PSG : Kylian Mbappé, sportif français le mieux payé en 2019

Sportif français le mieux payé en 2019 devant Paul Pogba, Kylian Mbappé est également le 36e athlète le mieux payé au monde au cours de cette période.

Plus de 100 M$ pour Ronaldo et Messi, sur le podium avec Federer

Aujourd'hui, Forbes révèle les estimations des sportifs les mieux payés de la planète en 2019. Si le tennisman Roger Federer arrive en tête (106,3 M$), le podium est complété par deux footballeurs, Cristiano Ronaldo est 2e (105 M$ dont 60 M$ de salaire) et Lionel Messi est 3e (104 M$ dont 72 M$ de salaire). Un joueur du PSG occupe la 4e place, c'est Neymar qui, avec ses 95,5 M$ perçus (dont 70,5 M$ de salaire), se classe devant le basketteur LeBron James.

33,8 millions de dollars pour Kylian Mbappé en 2019

Aucun autre footballeur n'apparaît jusqu'à Mohamed Salah, 34e. Le premier français du classement est donc Kylian Mbappé, 36e, qui a touché 33,8 M$ dont 20,8 M$ de salaire. Paul Pogba (50e) et Antoine Griezmann (60e), deuxième et troisième français, ont respectivement reçu 28,5 M$ et 26,7 M$.

13 footballeurs font partie du top 100 : Sergio Ramos (100e), Gareth Bale (73e), Alexis Sanchez (69e), David De Gea (67e), Antoine Griezmann (60e), Oscar (56e), Paul Pogba (50e), Andres Iniesta (46e), Kylian Mbappé (36e), Mohamed Salah (34e), Neymar (4e), Lionel Messi (3e), et Cristiano Ronaldo (2e).