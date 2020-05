PSG Mercato : Cavani, Icardi, le DS de l’Inter Milan dit tout !

L'avenir de Mauro Icardi et Edinson Cavani est relativement flou à l'heure actuelle, le directeur sportif de l'Inter Milan a évoqué la situation des deux joueurs.

L'Inter confirme l'option d'achat pour Icardi

Désireux de poursuivre sa carrière sur les bords de Seine, Mauro Icardi pourrait prochainement être un joueur du PSG si le club francilien levait la clause du joueur. C'est ce qu'a déclaré Piero Ausilio, le directeur sportif de l'Inter Milan sur Sky Sports, propos relayés par L'Equipe. « Je sais que ça plaît à Icardi de rester à Paris. Il existe une option que le PSG peut exercer et qui expire le 31 mai. Il y a un chiffre, qui a évidemment été conditionné par l'urgence sanitaire. On verra. Nous discutons souvent avec Leonardo et je sais que le joueur a signé un contrat qui lui a permis de rester » a confié Ausilio.

Cavani, pas dans les plans de l'Inter

Alors que des intérêts du club italien pour Cavani auraient existé, Ausilio a fait passer la piste menant à l'Uruguayen au second plan. « Edinson n'est pas une priorité, simplement parce que notre parc d'attaquants est formé de Lautaro Martinez, Romelu Lukaku et Alexis Sanchez. De plus, il y a Esposito, qui est bon mais qui est très jeune, et nous verrons s'il faut le prêter pour qu'il prenne de l'expérience. Donc nous sommes en train de parler d'un quatrième attaquant et ce n'est pas Cavani que nous avons en tête » a assuré le directeur sportif milanais.