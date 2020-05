LOSC : Une belle récompense déjà promise à Victor Osimhen ?

Arrivé l’été dernier, Victor Osimhen n’a pas perdu de temps pour prendre ses marques au LOSC. La saison terminée, l’attaquant nigérian de Lille figure (logiquement) parmi les finalistes du Prix Marc-Vivien Foé.

Victor Osimhen pour succéder à Nicolas Pépé ?

Les onze finalistes de l’édition 2020 du Prix Marc-Vivien Foé sont connus. Vendredi, RFI et France 24 ont dévoilé la liste des candidats à la succession de Nicolas Pépé. Recruté après le départ de l’Ivoirien l’été dernier, Victor Osimhen peut espérer soulever ce trophée qui récompense le meilleur joueur africain en Ligue 1 sur la saison écoulée. Comme son prédécesseur ivoirien, l’attaquant nigérian du LOSC a terminé meilleur buteur du club nordiste cette saison. L’avant-centre de 21 ans a planté 13 buts et délivré 4 offrandes en 27 matches de championnat. Suffisant pour qu’il soit le favori à la succession de Nicolas Pépé. Le natif de Lagos devra tout de même faire face à une farouche concurrence.

Grosse concurrence pour Osimhen

Victor Osimhen aura notamment pour rival son compatriote Moses Simon. Arrivé à Nantes en prêt, l’ailier de 24 ans a convaincu les dirigeants nantais de lever son option d’achat. Avec 9 buts et 8 passes décisives, il vient d’être élu meilleur joueur du FC Nantes sur la saison écoulée par les supporters. Les autres canonniers qui peuvent prétendre à cette récompense sont : le Malien Habib Diallo (FC Metz/12 buts), le Sénégalais M’Baye Niang (Stade Rennais/10 buts), le Gabonais Denis Bouanga (ASSE/10 buts), les Algériens Andy Delort (Montpellier/9 buts) et Islam Slimani (AS Monaco/9 buts). Le Marocain Yunis Abdelhamid (Stade de Reims), le Malien Hamari Traoré (Stade Rennais/5 assists), les Sénégalais Idrissa Gueye (PSG/1 but) et Edouard Mendy (Stade Rennais/9 clean-sheet) sont les autres finalistes.

Osimhen pour confirmer une domination lilloise ?

Le vainqueur de l’édition 2020 du Prix Marc-Vivien Foé sera connu le 29 juin. Si Victor Osimhen venait à succéder à Nicolas Pépé, le LOSC pourrait une fois de plus réaliser un doublé. Lille avait déjà réussi cet exploit en 2010 et 2011 lorsque l’Ivoirien Gervinho s’était vu récompensé. En cas de sacre, Osimhen deviendrait aussi le deuxième nigérian à être auréolé après l’ancien lillois Vincent Enyama (2014). A noter que le club nordiste compte d’ailleurs le plus grand nombre de lauréats (5).