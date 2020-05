Dortmund, Real Mercato : Achraf Hakimi, son agent fait le point

Prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund depuis deux saisons, Achraf Hakimi est fixé sur son sort. Son agent, Alejandro Camaño, a fait le point sur ce dossier.

Achraf Hakimi va retourner au Real Madrid

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi a fait le choix de rejoindre le Borussia Dortmund en juillet 2018. L’international marocain a été prêté au club allemand pour deux saisons. Un prêt couronné de succès, puisque le latéral droit a enchainé de belles prestations sous le maillot jaune et noir. Cette saison, il a inscrit 4 buts et délivré 10 passes décisives en 26 matchs de Bundesliga. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues. L'Inter Milan serait sur ses traces. Le PSG aurait également coché son nom pour succéder à Thomas Meunier. Mais Achraf Hakimi va finalement retourner au Real Madrid à l’issue de la saison. C’est ce qu’a annoncé Alejandro Camaño, le représentant du joueur. « Il reviendra au Real Madrid quand la saison sera terminée. On verra ce qu’il se passera », a-t-il déclaré.

Achraf Hakimi n'a qu'un seul objectif

Le latéral droit a l’intention de retourner au Real Madrid. « L'objectif est de jouer un jour pour le Real Madrid, qui est pour lui la meilleure équipe du monde », a déclaré son agent. Mais le défenseur polyvalent souhaite surtout poursuivre sa progression en jouant régulièrement. « La seule chose à laquelle il prétend, c’est de jouer des matchs », a conclu Alejandro Camaño. Cette saison, Achraf Hakimi a disputé 40 rencontres, toutes compétitions confondues.