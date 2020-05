OL : Bruno Cheyrou annonce la couleur sur le mercato d'été

Bruno Cheyrou, le nouveau directeur du recrutement à l’ OL a défini sa fonction et annoncé la couleur sur le mercato estival lyonnais.

OL : Cheyrou annonce un défenseur central en priorité

Nommé directeur de la cellule recrutement de l’ OL le mardi 26 mai, Bruno Cheyrou est déjà à la tache aux côtés de Juninho, le directeur sportif. « Mon supérieur hiérarchique est Juninho. On va mettre en place des réunions avec le coach pour avoir une vision d’ensemble dès la reprise des entraînements… », a-t-il fait savoir ce vendredi sur OLTV. Concernant le mercato estival, le successeur de Florian Maurice a déjà une idée claire sur la tâche qui l’attend et sur le chantier prioritaire. « Je suis dans l’urgence... Il y a un recrutement à opérer pour la saison prochaine avec l’incertitude d’une qualification en Coupe d’Europe », a-t-il indiqué, avant de lâcher des indices sur les postes à renforcer. « La personnalité d’une équipe part de derrière. Un défenseur central est la priorité de notre recrutement pour renforcer l’équipe », a annoncé Bruno Cheyrou. Ce dernier ne veut pas perdre de temps pour trouver un arrière axial. Il promet « d'essayer d’être actif assez rapidement » pour résoudre le problème de la défense de l'OL, un secteur où il y a eu « des incertitudes » cette saison.

Bruno Cheyrou définit le profil des joueurs qu'il faut à l' OL

Le nouveau dirigeant des Gones insiste également sur le profil des joueurs à recruter. Selon lui, l’équipe de Rudi Garcia a besoin de joueurs qui ont de la personnalité et du caractère. En effet, Bruno Cheyrou a constaté que « la saison passée, il y avait de très bons joueurs, mais il manquait de personnalités, de caractère, de force… ». Pour corriger cela, il assure que l’état d’esprit des recrues « sera l’un des axes de travail de la cellule de recrutement pour donner plus de caractère » à l’équipe rhodanienne. Ce que le nouveau patron du recrutement de l’OL recherche c’est « de fortes personnalités différentes ». Son but est de trouver un à deux leaders pour « transmettre ces valeurs aux autres ».

OL : Les jeunes dans le projet du nouveau patron du recrutement

Bruno Cheyrou n’oublie pas les joueurs formés à l’Académie du club. Il a un plan pour leur permettre d’intégrer le groupe professionnel et d’y briller. Évidemment, avant leur transfert à coup de plusieurs millions d'euros, comme Karim Benzema (Real madrid), Samuel Umtiti (Barça), Alexandre Lacazette (Arsenal), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Nabil Fekir (Betis)... « Je ne suis pas là que pour recruter. Si on a une génération dorée qui arrive et si on n’a pas besoin de recruter, je recommanderai ce process pour que les investissements pour la formation soient valorisés. (...). Si on peut s’appuyer dessus, on le fera avec plaisir », a-t-il promis.