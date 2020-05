Ligue 1 : Terrain d'entente entre beIN Sports et la LFP

Le diffuseur beIN Sports et la Ligue de Football Professionnel ont trouvé un accord pour le règlement de la diffusion internationale de la deuxième partie de saison.

beIN Sports paiera seulement pour les matchs joués

Pour les droits de diffusion internationaux, beIN Sports avait un contrat de 70 M€ par saison avec la LFP, payés en deux versements de 35 M€. Il ne restait plus que la deuxième partie à régler, mais la suspension des matchs a engendré des négociations entre le diffuseur et la LFP, révèle L'Equipe. Cependant, les deux partis ont trouvé un terrain d'entente. beIN ne paiera que 16,5 M€ au lieu des 35 M€ correspondant à la deuxième partie de saison. Sur la saison, le réseau qatari ne paiera donc que 51,5 M€ sur les 70 M€, soit 73,5 % du montant convenu, ce qui correspond aussi au nombre de matchs diffusés puisque la saison a pris fin alors qu'elle était entamée à 73,5 %.

L'instance a fait part de la bonne nouvelle via un communiqué. « À l'issue de la réunion de son bureau, la LFP se félicite du dialogue constructif avec les diffuseurs officiels de la Ligue 1 Conforama et la Domino's Ligue 2 qui ont permis d'aboutir à ces accords » a annoncé la LFP, incluant un premier accord avec Canal et beIN quant au paiement des droits nationaux.