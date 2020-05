Ligue 1 : Préparation, matchs amicaux possibles en juillet

La Ligue 1, saison 2020-2021, va démarrer en août prochain, comme pressenti. La LFP l’a confirmé ce vendredi, en même temps que la date de début des matchs amicaux de préparation.

Les clubs de Ligue 1 rejoueront en juillet

Dans un communiqué officiel, la Ligue de Football Professionnel a confirmé le retour de la Ligue 1 en août, mais pour l’exercice 2020-2021. La Ligue a également annoncé la possibilité de jouer des matchs amicaux dès juillet. « Le bureau de la LFP a rappelé que la saison 2020/2021 pourra redémarrer comme convenu en août prochain avec des matchs amicaux de préparation en juillet », a indiqué l’institution. Une bonne nouvelle annoncée par la structure présidée par Natalie Boy de la Tour concerne le retour des supporters dans les stades. Selon le communiqué de cette dernière, « la LFP se concentre désormais sur une reprise de la saison permettant l'accueil de tout ou partie du public, dans les conditions sanitaires qui seront définies avec les autorités publiques ».

Reprise dans les 4 grands championnats, sauf la Ligue 1

La Ligue 1, édition 2019-2020, a été suspendue le 13 mars après 28 journées en raison de l'épidémie de Covid-19. Le 28 avril, le Premier Ministre Édouard Philippe a sonné la fin des compétitions sportives, dans son discours à l'Assemblée Nationale. Dans la foulée de cette décision gouvernementale, la LFP a déclaré la saison terminée et a établi les classements définitifs en Ligue 1 et en Ligue 2. Jeudi, à l'occasion de la 2e phase du déconfinement, le Premier Ministre a annoncé la reprise des entrainements le 2 juin. Contrairement à la France où le championnat ne va pas se poursuivre, le football a repris en Allemagne depuis le 16 mai et redémarrera en Espagne le 11 juin, puis en Angleterre le 17 juin, suivi de l'Italie le 20 juin.