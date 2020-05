Bordeaux : Sponsoring, bonne nouvelle pour les Girondins

Vendredi, les Girondins de Bordeaux et Bistro Régent ont levé les doutes au sujet de leur partenariat. Les deux parties ont annoncé qu’elles allaient poursuivre leur collaboration.

Enfin une bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux

Bordeaux et son principal sponsor ont réglé leur différend. Une rencontre était attendue entre les deux parties après que Bistro Régent ait suspendu leur contrat qui court jusqu’en 2023. Les Girondins viennent d’être assurés par leur principal sponsor. Bistro Régent ne compte pas lâcher Bordeaux. Les deux parties vont continuer leur partenariat et l’ont fait savoir dans un communiqué publié sur le site officiel du club au scapulaire. « Le FC Girondins de Bordeaux et la société Bistro Régent ont convenus de poursuivre la saison prochaine l’application du contrat de partenariat qui les lie. Ainsi la marque Bistro Régent sera présente sur le maillot des équipes du club sur les terrains de leurs ligues respectives », peut-on lire. Suffisant pour redonner le sourire à Fréderic Longuépée en conflit avec les Ultramarines, une frange de supporters en colère.

La hache de guerre enterrée avec Bistro Régent ?

Le président bordelais a souligné l’attachement du club envers les entrepreneurs de la région. « Le FC Girondins de Bordeaux témoigne son attachement à un partenariat scellé avec une entreprise aquitaine et son engagement auprès des acteurs locaux auxquels le club est profondément attaché », a confié le président bordelais dans le communiqué. Marc Vanhove estime pour sa part que cette signature traduit la confiance qu’accorde son enseigne aux équipes du club dans l’atteinte des « objectifs ambitieux qu’elles se sont assignées ».