ASSE Mercato : Franck Honorat au Stade Brestois cet été ?

L’ ASSE n’est pas fermée au départ de joueurs du club cet été et compte étudier toutes les offres. Balancé sur les tablettes du Stade Brestois, Franck Honorat est concerné.

ASSE : Une offre du Stade Brestois pour Franck Honorat ?

Le profil de Franck Honorat plairait au Stade Brestois. Le polyvalent attaquant de Clermont Foot a été transféré en août 2018 à l' ASSE, mais ce n’est que l’été 2019 qu’il a rejoint le club ligérien. Cette saison il a porté les couleurs de l’AS Saint-Étienne et a fait ses premières apparitions en Ligue 1. Il a joué 19 matchs toutes compétitions confondues, dont 12 en Ligue 1, pour 9 titularisations. Il n’a pas marqué de but, mais il a délivré 5 passes décisives, 3 en championnat et 2 en Coupe de France. Malgré tout, il a attiré le regard du club breton, selon les informations de France Football. Les dirigeants de la Team Pirate auraient transmis une offre à l’ASSE pour le joueur offensif de 23 ans.

Le FC Lorient prêt à contrarier les Brestois pour Honorat ?

Le montant de la proposition brestoise n’est pas révélé, mais Franck Honorat vaut 1,6 million d’euros sur le marché, selon le site spécialisé Tansfermarkt. Il avait pourtant été recruté par les Stéphanois à 2 millions d’euros. Le contrat du natif de Toulon à l’ASSE est valide jusqu’au 30 juin 2023. Pour racheter ces trois ans de bail, le Stade Brestois devrait logiquement débourser un peu plus de 2 millions d’euros. L'hebdomadaire croit savoir que l'offre en provenance de la Bretagne a été repoussée. Le FC Lorient, promu en Ligue 1 cette saison, est aussi sur les rangs pour tenter de s'attacher les services de l'ancien clermontois.