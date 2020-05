OL Mercato : MHSC, Pedro Mendes répond à la rumeur lyonnaise

Cité comme une cible de l’ OL, Pedro Mendes est sorti de son silence. Le défenseur du Montpellier HSC a répondu au supposé intérêt de l’Olympique Lyonnais sur RMC Sport.

OL : Pedro Mendes intéressé par un transfert à Lyon ?

Bruno Cheyrou, le nouveau patron du recrutement à l’OL, a annoncé la couleur sur le mercato estival. Et il a clairement indiqué que le club cherchait un défenseur central en priorité cet été. Balancé sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais par les bruits du pré-mercato, Pedro Mendes a réagi à la rumeur sur son avenir. « Je ne suis au courant de rien. Mais je suis très flatté d'être associé à l'OL », a-t-il répondu à la source, avant de déclarer son intérêt : « C’est un grand club et je suis ambitieux ». Mais pour ne pas fâcher les dirigeants du Montpellier HSC, l’arrière central de 29 ans a tempéré son ambition. « Je suis très heureux à Montpellier », a-t-il glissé ensuite.

Pedro Mendes à l'OL en cas d'échec du dossier Sakho ?

Il faut préciser que l’International portugais est sous contrat avec le club héraultais jusqu’en juin 2021. Son coût sur le marché des transferts est estimé à 4,8 M€. Formé au Sporting Portugal, Pedro Mendes a joué au Real Madrid (2011-2012) en Liga et au Parme FC en Italie. En France, il a porté le maillot du Stade Rennais (2015-2017), avant de rejoindre La Paillade. La cible de l’OL a fait 16 apparitions en Ligue 1 et a marqué un but cette saison. Pedro Mendes serait en effet un plan B pour le club rhodanien, ne figurant pas parmi les noms en tête de liste comme Mamadou Sakho (Crystal Palace), Samuel Gigot (Spartak Moscou) ou encore Marash Kumbulla (Hellas Verone).