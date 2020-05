OM Mercato : Un nouveau départ à l’ Olympique de Marseille !

L’ OM, déjà sans directeur sportif après le départ de Andoni Zubizarreta, va perdre un autre cadre de son organigramme. Sébastien Pérez devrait quitter l’ Olympique de Marseille dans les prochains jours.

OM Mercato : Après Zubizarreta, Sébastien Pérez s’en va

L’organigramme se modifie au sein de la direction de l’ OM. Le président Jacques-Henri Eyraud s’est récemment séparé du directeur sportif Andoni Zubizarreta pour, dit-il, passer le projet qu’il pilote au club phocéen à un autre niveau. Sébastien Pérez, l’ancien défenseur passé par l’ASSE, Bastia, Blackburn et l’ OM (1999-2004), jusqu’ici en charge de la cellule de recrutement et du centre de formation va lui aussi passer le tablier, selon le quotidien L’Equipe. Le dirigeant quitterait son poste suite à des désaccords entre lui et Nasser Larguet, le directeur du centre de formation de l’ Olympique de Marseille. Le principal point de discorde se situerait autour des accords de non-sollicitations signés avec les jeunes formés par le club phocéen.

OM Mercato : comme Sébastien Pérez, Didier Samoun sur le départ

L’ancien directeur sportif de l’ OM Andoni Zubizarreta, Albert Valentin et Sébastien Pérez ne devraient pas être les seuls à partir, d’après la même source. Didier Samoun, un autre responsable de la cellule de recrutement de l’ Olympique de Marseille serait lui aussi en train de quitter le club marseillais. Le mercato estival de l’ Olympique de Marseille s’annonce donc difficile avec les départs de ces différents cadres en lien direct avec les recrutements au club.