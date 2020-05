PSG Mercato : Paris s’accord avec l’Inter Milan pour Mauro Icardi !

Mauro Icardi est définitivement un joueur du PSG. Un accord conclu entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan vendredi va permettre à l’Argentin de poursuivre sa carrière au club de la capitale.

PSG Mercato : Mauro Icardi définitivement joueur du Paris SG ?

Leonardo a fait de Mauro Icardi sa recrue de dernière minute au mercato estival passé. Le dirigeant brésilien avait, contre 10 millions d’euros, convaincu l’Inter Milan de prêter son Argentin au PSG. Ce prêt était suivi d’une option d’achat fixée à 70 millions d’euros. Avec le Paris Saint-Germain, cette saison clôturée autour de 28 journées de Ligue 1, l’Argentin a inscrit 20 buts lors des 31 matchs qu’il a joués, toutes compétitions confondues. Piero Ausilio, le directeur sportif de l’équipe milanaise, avait confié vendredi, à Sky Sport, que le Paris Saint-Germain disposait bien d'une option d'achat sur le prêt de Mauro Icardi. Il avait aussi annoncé que le club de la capitale française avait jusqu’à demain dimanche 31 mai pour lever cette option d’achat de l’Argentin. Le soir même, la bonne nouvelle est tombée dans la presse italienne où la Gazzetta dello Sport et Sky Sport Italia annoncent une conclusion d’un accord entre le PSG et l’Inter Milan.

Combien a payé Paris pour le transfert de Mauro Icardi ?

Comme l’annonçait ESPN et confirmé par Piero Ausilio, le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan négociaient le prix du joueur pourtant fixé à 70 millions d’euros au départ. À cause de la situation de crise économique dans laquelle la pandémie de coronavirus a plongé les clubs de football, le dirigeant italien a fait savoir qu’il renégociait le prix de Mauro Icardi avec Leonardo, son homologue directeur sportif du Paris Saint-Germain. Les deux sources italiennes s’accordent sur le montant de 55 millions d’euros qu’aurait payé le PSG pour le transfert définitif de l’Argentin. Quelque 7 à 8 millions d’euros devraient s’ajouter à ce montant en fonction des performances du joueur au club de la capitale.

Piero Ausilio déclarait à Sky Sport à propos du joueur « Nous savons que Icardi veut rester à Paris. Il existe une option que le PSG peut lever et qui expire le 31 mai (dimanche). Il y a un chiffre, qui a évidemment été conditionné par l'urgence sanitaire. Nous verrons. Nous discutons souvent avec Leonardo et je sais que le joueur a signé un contrat qui lui a permis de rester. »