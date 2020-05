ASSE Mercato : Un vrai coup de maître de Claude Puel

Claude Puel est à la barre à l’ ASSE et cela se sent déjà avec le début du mercato du club ligérien. L’ancien coach qui avait relancé l’OGC Nice par ses choix dans les recrutements est en train de récidiver chez les Verts de l’ AS Saint-Étienne.

ASSE mercato : Le bon coup d’oeil de Claude Puel

Claude Puel a hérité à l’ ASSE d’un effectif de joueurs qu’il n’a pas choisi. Le remplaçant de Ghislain Printant a connu une logique saison difficile à l’ AS Saint-Étienne comme le montre sa 17e place au classement. Mais pour la saison à venir, et même si le club n’a pas les moyens de lui offrir un budget mercato conséquent, le technicien de 58 ans, formateur dans l’âme, compte faire travailler son génie pour s’offrir des joueurs capables de lui éviter une nouvelle saison catastrophique. Et il a déjà commencé à procéder à des choix de qualité, selon l’ancien entraîneur de sa nouvelle recrue Jean-Philippe Krasso.

Ce que dit Xavier Collin de Jean-Philippe Krasso

Xavier Collin, l’entraîneur de SAS Épinal, ancien club de l’attaquant ivoirien, assure que son homologue de l’ ASSE vient de réaliser un joli coup. Parlant de Jean-Philippe Krasso, le coach affirme : « C’est un joueur puissant, et qui malgré son impression de nonchalance, va vite. Lancé, il est difficile à marquer balle au pied. Il a un profil intéressant et peut servir de point d’appui. Il est amené à progresser, je n’ai aucun doute par rapport à cela. » Sur le dernier point, Claude Puel a dit de son nouveau joueur : « Il a des qualités de base qu'il doit bonifier. » Les deux techniciens sont donc d’accord sur le travail que doit encore abattre le compatriote de Didier Drogba avant d’arriver à un top niveau.

Sa présence en National 2 était de toute façon une anomalie, selon son ancien entraîneur Xavier Collin. Pour ce dernier, « Jean-Philippe, c’est quelqu’un qui est pétri de qualités. Il n’a rien à faire chez nous. Il a été performant contre les grosses équipes en Coupe de France ». Claude Puel est donc lentement mais sûrement en train de dérouler son plan pour relancer l’ ASSE la saison prochaine. Il lui manque tout de même encore quelques joueurs à recruter lors de ce mercato pour un démarrage en force de la saison.