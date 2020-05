OM : Directeur du football, Pickeu « n'a pas de concurrent »

Pour combler le vide laissé par le départ de l’ancien directeur sportif Andoni Zubizarreta, l’OM voudrait recruter Olivier Pickeu. Ce dernier aurait de fortes chances d'être nommé malgré la présence d’autres candidats pour le poste.

Olivier Pickeu en pole position ?

Trois candidats étrangers attirés par le poste





Le départ d’a laissé une place vacante au sein de l’organigramme de l’OM. Mais au lieu de nommer un nouveau directeur sportif, poste qu’occupait l’Espagnol, l’Olympique de Marseille songe à un directeur du football. Selon le président Jacques-Henri Eyraud, l’heureux élu devrait être capable de parler à la fois projet sportif et projet financier. Et l’oiseau rare devrait être Olivier Pickeu, ancien manager général du SCO Angers (2006-2020). Alors que plusieurs médias ont déjà annoncé des contacts entre la direction phocéenne et l’homme de 50 ans, La Provence assure ce samedi que ce dernier est effectivement le grandissime favori pour le poste et qu’il serait très apprécié par les dirigeants marseillais pour le travail accompli au SCO Angers. Un proche du dossier aurait même confié au quotidien régional qu’Olivier Pickeu « n'a pas de concurrent » qui pourrait véritablement l’inquiéter.Et pourtant, trois candidatures étrangères seraient également présentes dans le bureau des dirigeants phocéens. Autrement dit, le dossier Olivier Pickeu est concurrencé. Aussi, l’ancien Angevin est annoncé dans le viseur des responsables de l’ AS Monaco , en quête d’un directeur sportif pour compenser le départ de Michael Emenalo, démis en août dernier. Les prochains jours, voire les prochaines heures, pourraient être décisives pour l’avenir de l’ex-manager général des Scoïstes.