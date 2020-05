OL Mercato : Karim Benzema bientôt de retour à Lyon ?

Un retour de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais n’est pas impossible. Selon les informations du journal AS, l’attaquant français du Real Madrid voudrait bien terminer sa carrière là où il l'a commencé.

Karim Benzema voudrait terminer sa carrière à Lyon

Formé à l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema a rejoint le Real Madrid en juillet 2009 où il s’est construit un palmarès incroyable. L’avant-centre français a tout remporté sous le maillot merengue en onze saisons, dont quatre Ligues des Champions, deux titres de Champion d’Espagne, trois Supercoupes d’Europe... Et depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema s’est hissé au rang de véritable leader offensif du Real Madrid. Il comptabilise 19 buts et 8 passes décisives en 36 matchs cette saison. Mais cette belle histoire pourrait prendre fin. Le buteur de 32 ans n’a toujours pas prolongé son contrat expirant en juin 2022 avec le Real Madrid. Et selon les informations du journal AS, le Français a déjà une piste en cas de départ de la Maison-Blanche. « Son souhait est de sortir par la grande porte puis de jouer à Lyon avant de raccrocher enfin ses crampons », indique la source.

Un retour compliqué, mais pas impossible

Il faut dire que Karim Benzema reste très attaché à son ancien club et ne s'oppose pas à un retour à Lyon. Seulement, son retour à l’OL semble forcément compliqué à l’heure actuelle pour des raisons financières. Toujours est-il que certains supporters lyonnais y croient dur comme fer et la direction n'hésite pas à alimenter la rumeur d’un possible retour de KB9. Alors, un grand come-back de Karim Benzema à Lyon est-il un pur fantasme ou une réelle possibilité ? Pour le moment, le Real Madrid n’a pas l’intention de céder son attaquant et compte le conserver le plus longtemps possible.