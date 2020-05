Stade Brestois : Retour à l’entraînement programmé en juin ?

Comme d’autres formations de l’élite, le Stade Brestois prépare son retour à l’entraînement. Le club finistérien compte reprendre le 29 juin pour une préparation de deux mois.

Reprise de l’entraînement le 29 juin pour le Stade Brestois

De retour en Ligue 1 la saison passée, le Stade Brestois a réussi à se maintenir dans l’élite. Brest a terminé à la 14e place du championnat. Après bientôt trois mois d’interruption des activités et la fin du championnat, le club finistérien s’apprête à reprendre du service. En vue de préparer la saison prochaine, Olivier Dall’Oglio et ses poulains pourraient signer leur retour à l’entraînement fin juin. D’après L’Equipe, la Team Pirate va retourner à Pen Helen le 29 juin pour une préparation de huit semaines. Le journal révèle également que plusieurs matches de préparation ont déjà été arrêtés pour la présaison. Le Stade Brestois devrait ainsi affronter le Stade Rennais, le FC Lorient, l’EA Guingamp (L2) et Saint-Brieuc (National).

Quel effectif pour Olivier Dall’Oglio ?

Au moment où le Stade Brestois s’apprête à reprendre le chemin de l’entraînement, l’effectif d’Olivier Dall’Oglio a été décimé par de nombreux départs. En tout, Brest va enregistrer près d’une dizaine de départs cet été. Jean-Charles Castelletto, Gaëtan Belaud, Donovan Léon, Mathias Autret ou encore Alexandre Mendy (prêté par Bordeaux) ont entre autres quitté le club. A côté de cet exode massif, le club finistérien a tout de même prolongé Gautier Larsonneur, Hugo Magnetti et Hianga’a Mbock. Le SB29 espère également quelques renforts cet été. Les noms de Franck Honorat (ASSE), Romain Faivre (AS Monaco) et Kouadio-Yves Dabila (LOSC) sont associés à Brest. C’est donc avec un effectif différent que le club finistérien va tenter de se maintenir la saison prochaine.