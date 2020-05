Stade Rennais SRFC : Clément Grenier met les choses au clair

Annoncé sur le départ du Stade Rennais lors du mercato à venir, Clément Grenier n’a pas encore entendu la décision finale de ses dirigeants. Mais le milieu de terrain semble avoir déjà arrêté sa décision pour son avenir immédiat.

Clément Grenier sur le départ du Stade Rennais ?

Le renforcement de la défense est l’une des priorités du mercato estival du Stade Rennais. Les recruteurs rennais auraient jeté leur dévolu sur Mohammed Salisu, défenseur central de Valladolid, afin de combler la fin de prêt de Joris Gnagnon qui doit retourner au FC Séville. De son côté, Valladolid serait attiré par le profil de Clément Grenier. Les dirigeants des deux formations songeraient donc à un échange Clément Grenier - Mohammed Salisu. Un plan apparemment bien ficelé d’autant que les Bretons seraient disposés à accompagner l’échange d'une enveloppe pour satisfaire les dirigeants de Valladolid.

Le Breton pas chaud pour partir cet été ?

Mais il semble y avoir un hic lié au souhait du milieu de terrain de 29 ans. Il n’a pas l’intention de quitter la Bretagne cet été et voudrait jouer la Ligue des Champions. Interrogé par Téléfoot, Clément Grenier rappelle qu’il lui « reste un an de contrat à Rennes », qu'il voudrait « jouer le maximum de coupes d’Europe » et clame son « envie de rester » au Stade Rennais la saison prochaine. Pour les discussions avec les dirigeants rennais, l’ancien Lyonnais laisse le travail à son agent pour rester « concentré sur la reprise ». D’ailleurs, il souligne qu'aucune négociation concernant son avenir n’a encore été entamée avec les responsables du Stade Rennais.