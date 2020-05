PSG : Le gardien Marcin Bulka risque la prison en Pologne !

Troisième gardien de but du Paris Saint-Germain, Marcin Bulka risque une peine d’emprisonnement de trois ans après son accident de la route en Pologne.

Marcin Bulka risque trois ans de prison

Gardien de but du Paris Saint-Germain, Marcin Bulka est confronté à des préoccupations moins reluisantes. En effet, le joueur de 20 ans a été victime d’un accident de la circulation dans la nuit de mercredi à jeudi, plantant sa Lamborghini jaune dans le décor. Un accident sans gravité, puisqu'il s’en est sorti indemne. En revanche, le jeune portier pourrait écoper d’une peine de trois ans de prison pour son implication dans cet accident grave. « Aujourd’hui, je ne peux ni confirmer ni exclure que Marcin Bulka soit accusé d’avoir causé cet accident, ce qui serait passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans », a déclaré la porte-parole de la police municipale de Płock, Marta Lewandowska.

Une enquête a été ouverte

Marcin Bulka est entré en collision frontale avec une Hyundai lors d’une manoeuvre de dépassement. Et le conducteur de l’autre véhicule, âgé de 56 ans, a été conduit à l’hôpital. Ce dernier souffre de nombreuses fractures suite à cette collision. Une enquête a été ouverte pour connaitre la cause exacte de cet accident. « Pour l’instant, on ne sait pas ce qui a causé l’accident ou qui en est responsable (…) Une inspection visuelle a été effectuée sur place, mais nous devons encore interroger les témoins », a déclaré Marta Lewandowska. Déjà en difficulté au Paris Saint-Germain où il joue très peu, Marcin Bulka risque gros dans son pays.