Chelsea : N’Golo Kanté a rendez-vous au tribunal de Nanterre

N’Golo Kanté devrait bientôt comparaître devant la justice. Nouari Khiari, l’ancien agent du milieu de terrain des Bleus lui réclame près de 4 millions d’euros.

N’Golo Kanté assigné en justice par son ancien agent

Alors que la reprise de la Premier League est fixée au 17 juin, N’Golo Kanté est également attendu sur un autre terrain. Le milieu de Chelsea doit en effet comparaître devant la justice. Un différend oppose en effet le double champion d’Angleterre à son ancien agent d’image Nouari Khiari. Selon L’Equipe, le conseiller lui aurait adressé une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre depuis le 11 mars. Celui-ci reproche notamment au joueur de ne pas avoir respecté certains engagements. Le champion du monde tricolore n’aurait pas rémunéré intégralement Nouari Khiari après la signature d’un nouveau contrat avec son équipementier. Le poulain de Frank Lampard n’aurait pas non plus honoré ses engagements auprès d’une association caritative.

Une dette de près de 4 millions d’euros pour Kanté ?

En somme, Nouari Khiari réclame 3,8 millions d’euros de dommages et intérêts à N’Golo Kanté. Le joueur avait déjà dénoncé son ancien représentant. En novembre, le joueur de Chelsea avait ainsi porté plainte pour « escroquerie », « tentative d'escroquerie », « abus de confiance » et « exercice illégal de la profession d'agent sportif » contre son ancien agent qui a donc réagi en déposant une plainte contre X pour dénonciation calomnieuse. Faute d’accord à l’amiable, les deux parties vont donc régler leur différend devant le tribunal de Nanterre. A Stamford Bridge, on espère que cette nouvelle affaire extra-sportive ne va pas perturber la préparation du milieu de terrain des Blues.