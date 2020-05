OL : Polémique, Pierre Ménès défend Aulas contre Maracineanu

Le président de l’ OL a été repris de volée par la Ministre des Sports Roxana Maracineanu, accusée d’avoir précipité l’arrêt de la Ligue 1. Pierre Ménès vole au secours de Jean-Michel Aulas.

OL : Maracineanu voit Aulas comme un scénariste !

Depuis le déclenchement de la polémique sur l’arrêt définitif des championnats de football, le patron de l’OL est en guerre contre la décision du gouvernement et il en veut à la Ministre des Sports. Pointée du doigt dans les médias et interpellée dans des courriers par Jean-Michel Aulas, Roxana Maracineanu a encore répliqué au président de l’Olympique Lyonnais, dans une interview accordée à L'Alsace. Elle voit en effet Jean-Michel Aulas comme un scénariste et lui a recommandé de faire de toutes ses propositions sur la reprise de la Ligue 1, un film. « Les salles de cinéma vont rouvrir bientôt. Si M. Aulas a différents scénarios à proposer, je l'invite à en faire un film et à le proposer en salle... », a glissé Roxana Maracineanu.

Ménès juge les propos de la Ministre « nuls, stupides et déplacés »

Ces propos de la responsable des Sports sont jugés déplacés par Pierre Ménès. Selon le chroniqueur de Canal+, elle s’est fourvoyée dans sa communication. « Elle n’aime pas le foot. Elle a quand même dit que le sport n’était pas une priorité ce qui est costaud pour une ministre des sports… », a-t-il fait remarquer sur son compte Twitter, avant de descendre la Ministre du gouvernement d'Édouard Philippe : « Quant à cette déclaration (sur Aulas, NDLR) elle est aussi nulle que stupide et déplacée ». Un soutien que Jean-Michel Aulas appréciera sans doute, quoique le journaliste sportif n'est pas l'un de ses plus grands fans.