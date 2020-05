Montpellier HSC : Matthieu Dreyer évoque son avenir estival

En fin de contrat avec Amiens SC, Matthieu Dreyer est annoncé dans le viseur du Montpellier HSC. Dans une interview accordée au Petit Reporter Foot, le gardien de 31 ans a déclaré que toutes les options étaient envisageables.

Matthieu Dreyer dans le viseur du Montpellier HSC ?

Le poste de gardien est la grande priorité du mercato estival du Montpellier HSC. En effet, pour espérer conserver définitivement Geronimo Rulli, prêté par la Real Sociedad l’été dernier, les dirigeants montpelliérains devront lever l’option d’achat de 11,5 millions d’euros. Or, en ces temps de crise économique, cette somme n’est pas forcément accessible aux finances de la formation héraultaise. D’où le souhait de recruter au poste de gardien pour combler un éventuel départ du portier argentin de la Real Sociedad. Et l’heureux élu pourrait être Matthieu Dreyer, qui quittera librement Amiens SC après 2 saisons le 30 juin et qui est régulièrement annoncé sur les tablettes des dirigeants montpelliérains.

Le dernier rempart ne ferme aucune porte

Et pourtant, l’ancien Caennais déclare ne pas savoir de quoi son « avenir sera fait ». Le portier formé au FC Sochaux (2003-2008) a expliqué que si son « nom est évoqué un peu partout en ce moment, c’est le jeu du mercato ». Alors, l’ex-Troyen (2012-2016), qui sait qu’une carrière est toujours imprévisible, est « ouvert à toutes les propositions ». Des propos de Matthieu Dreyer qui ne confirment pas l’intérêt du Montpellier HSC, pas plus que celui du FC Lorient, promu de Ligue 1, où il est également annoncé.