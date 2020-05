ASSE Mercato : Offensive du Stade Rennais pour Denis Bouanga

L’ ASSE pourrait faire une bonne affaire sur un éventuel transfert de Denis Bouanga, vu la liste de ses prétendants. Le Stade Rennais serait prêt à augmenter son offre pour le buteur.

ASSE : Offre de 15 M€ du Stade Rennais pour Bouanga ?

Ça grouille de monde autour de Denis Bouanga, le meilleur buteur de l’ASSE. À l’étranger, son profil plait à Carlo Ancelotti d’Everton et au Betis Séville. En Ligue 1, le Stade Rennais et le LOSC sont intéressés par le polyvalent ailier de l’AS Saint-Étienne. Qualifié pour la Ligue des Champions, le club breton est en quête de renforts offensifs, afin de faire une bonne campagne européenne la saison prochaine. Et le profil de l’international gabonais correspond à celui recherché par l’entraineur Julien Stéphan. Pour mettre Denis Bouanga à la disposition de leur jeune entraineur, les dirigeants de Rennes auraient fait une première offre estimée à 11 M€ à l’ASSE, mais elle aurait été refusée. Selon les informations de Macky Diong, journaliste du quotidien Le Progrès, le Stade Rennais est prêt à revenir à la charge afin de s’attacher les services du N°20 de l’ASSE, « priorité du mercato du SRFC ». « Julien Stéphan le veut absolument et Rennes prépare une nouvelle offensive », a indiqué la source, tout en précisant que « le club breton sera prêt à monter à plus de 15M€ s’il le faut… ».

Denis Bouanga décisif avec l'ASSE cette saison

Recruté au Nîmes Olympique contre un chèque de 4,5 M€ en juillet 2019, Denis Bouanga a vu sa cote grimper quasiment du simple au double en une saison à l’ASSE. D’après le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande est de 8 M€ actuellement, après une hausse en décembre 2019 qui est allée jusqu’à 10 M€. Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 26 matchs de Ligue 1 disputés, le joueur de 25 ans est 10e au classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Toutes compétitions confondues, il a pris part à 35 matchs et a marqué 12 buts pour 5 passes décisives. La cible du Stade Rennais est liée à l’AS Saint-Étienne jusqu’en juin 2023.