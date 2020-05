PSG Mercato : Une clause sécrète pour Mauro Icardi

Après plusieurs semaines de négociation, le PSG aurait finalement conclu un accord avec l’Inter Milan pour le transfert définitif de Mauro Icardi. Mais une clause spéciale aurait également été insérée dans le deal.

Mauro Icardi, un transfert bouclé pour 58 millions d’euros ?

Le dossier Mauro Icardi touche à sa fin. Prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat estimée à 70 millions d’euros, l’Argentin devrait rester au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale aurait trouvé un terrain d’entente avec l’Inter Milan pour s’attacher définitivement les services de l'avant-centre. L’accord entre les deux clubs porterait sur un transfert à hauteur de 50 millions d’euros (hors primes). Et selon la presse italienne, les bonus varient légèrement. La Gazzetta Dello Sport évoque 8M€ de bonus supplémentaires, tandis que Sky Sport Italia parle de 4M€ de bonus plus 3M€. Ainsi, le PSG devrait débourser un montant compris entre 57 et 58 millions pour le transfert définitif de Mauro Icardi. Un chiffre qui n’est pas loin de la récente proposition des Parisiens. Paris est donc en passe de boucler une belle affaire. Mais Romeo Agresti fait de nouvelles révélations sur le dossier.

Une clause de non-retour en Italie pour Icardi ?

Le journaliste pour Goal révèle que l’Inter Milan se serait assuré d’insérer une clause secrète dans le deal. La source indique que si le Paris SG revend dans le futur Mauro Icardi à un club italien, le club de la capitale devra verser pas moins de 15 millions d’euros supplémentaires à l'Inter Milan. Cette clause de non-retour en Italie aurait donc pour but de dissuader les éventuels clubs italiens intéressés par Mauro Icardi, dont la Juventus Turin, grand rival du club lombard. Avec cette clause, le joueur de 27 ans a probablement dit adieu à la Serie A. L’officialisation de son transfert à Paris devrait tomber dans les prochains jours.