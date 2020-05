Stade Brestois Mercato : Les raisons du refus de Yoann Court

Deux ans après son arrivée, Yoann Court ne va pas poursuivre l’aventure avec le Stade Brestois. Les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un accord pour prolonger le meilleur passeur du club la saison dernière (7 offrandes).

Trop gourmand pour le Stade Brestois ?

L’histoire est terminée entre Yoann Court et le Stade Brestois. Faute d’accord, le milieu de terrain de 30 ans n’évoluera pas avec la Team Pirate pour une troisième saison. Le Télégramme croit savoir quel a été le point de discorde entre Brest et le joueur formé à l’OL. Selon le journal, l’offre du club finistérien n’a pas répondu aux attentes du joueur. A en croire cette source, la direction brestoise lui proposait deux ans de plus alors qu’il souhaitait prolonger son contrat de trois ans. De même, le milieu offensif réclamait un salaire et une prime à la signature jugés excessifs par la direction du club, qui a donc mis fin aux négociations jugeant le dossier compliqué.

Quel avenir pour Yoann Court ?

Comme le révèle Le Télégramme, le Stade Brestois a aussitôt informé Yoann Court de la fin de leur collaboration. Une décision entérinée par le milieu de terrain qui va donc découvrir un sixième club dans sa carrière professionnelle. Et pourquoi pas le FC Nantes. Après avoir signé un autre joueur de Brest, Jean-Charles Castelletto, qui s’est engagé avec Nantes pour les trois prochaines saisons, les Canaris souhaitent attirer Yoann Court. De son côté, le Stade Brestois espère signer un nouveau renfort offensif. Le jeune milieu monégasque Romain Faivre et le Stéphanois Franck Honorat seraient dans la short-list du club finistérien.