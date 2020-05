ASSE, PSG Mercato : Le deal proposé à Adil Aouchiche révélé

Adil Aouchiche a fait honneur à l'ASSE en se déplaçant dans le Forez pour faire avancer les discussions sur son éventuel transfert chez les Verts. Ces derniers auraient profité pour placer leurs pions et faire une offre au joueur en fin de contrat au PSG.

ASSE : 4 M€ proposés à Adil Aouchiche à la signature ?

Adil Aouchiche a été annoncé proche de signer à l’ASSE depuis sa visite sur les installations du club ligérien. Goal a même évoqué une visite médicale vendredi à L’Etrat. Ce samedi, RMC croit savoir qu’il n’est pas encore question de visite médicale, encore moins de signature. Toutefois, le milieu offensif et son entourage ont établi des contacts directs avec les dirigeants de l’AS Saint-Étienne et il existe des négociations. Libre de tout contrat avec le PSG le 30 juin, le joueur de 17 ans attire la convoitise du Stade Rennais, du LOSC et de Bordeaux, en plus de l’ASSE. À l’étranger, Arsenal aussi est intéressé par son profil. Conscient des nombreux prétendants d’Adil Aouchiche, le club ligérien serait passé à l’offensive. La source révèle que les responsables sont prêts à lui verser une prime à la signature de 4 M€. Soit le même montant réclamé par le clan de la pépite au Paris Saint-Germain, qui négocie également la prolongation de son contrat. Toutefois, le deal serait soumis à une condition. L’ASSE souhaite étaler le versement de cette somme d'après RMC. Un point important qui pourrait mettre les Stéphanois en difficulté. Il y a également le salaire hebdomadaire estimé à 25 000 € exigé par le jeune joueur qui ne serait pas encore réglé. Les négociations sont donc loin d'aboutir à un accord, concernant l’aspect financier.

Aouchiche d'accord avec l'ASSE sur l'aspect sportif ?

Sainté a quand même un atout dans le dossier Adil Aouchiche, il concerne le volet sportif. Claude Puel, le coach et manager général des Verts est reconnu pour sa confiance accordée aux jeunes joueurs. Le temps de jeu recherché par l’International U18 Tricolore ne serait donc pas un souci à l'ASSE. Un point positif pour les Stéphanois, en attendant l’offre concrète des autres courtisans, dont les Gunners et leur gros portefeuille. Il faut rappeler que le joueur natif de la banlieue nord de Paris (Le Blanc-Mesnil) a fait une seule apparition en Ligue 1 et deux en Coupe de France avec le Paris SG cette saison.