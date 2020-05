Bordeaux : Naoufel Khacef fait la lumière sur son transfert

Arrivé à Bordeaux au dernier mercato, le transfert de Naoufel Khacef fait parler du côté des Girondins. Le flou entoure en effet l’identité réelle de son agent. Dans un entretien, le latéral algérien a tenu à lever les doutes à ce sujet.

Les vérités de Naoufel Khacef sur son agent

Recruté en janvier, Naoufel Khacef est au cœur d’un imbroglio entre les Girondins et l’agent Mehdi Ait Ahmed qui se présente comme le représentant du jeune défenseur prêté à Bordeaux. « Faux », rétorque le latéral algérien. L’arrière droit de 22 ans assure que l’Espagnole Raquel Herraiz del Moral est « son véritable agent ». Naoufel Khacef reconnait juste avoir eu recours à Mehdi Ait Ahmed afin de signer à Bordeaux, car le club ne pouvait pas traiter avec un agent enregistré en Espagne. « J'ai donné à Mehdi une autorisation de quelques jours pour discuter avec Bordeaux. Mais dès qu'il a eu l'offre, il m'a dit que si je voulais l'avoir et la signer, je devais abandonner Raquel et lui donner un mandat exclusif », a confié le joueur dans un entretien à L’Equipe.

Un futur pour Khacef avec les Girondins ?

Dans cette affaire, Naoufel Khacef estime que son agent est attaqué « injustement » par Mehdi Ait Ahmed. Le latéral espère que cette embrouille n’aura pas d’incidence sur son futur qu’il voit avec les Girondins. « C'est une chance pour moi d'être à Bordeaux, j'espère que cette affaire ne me portera pas préjudice et que je pourrai rester ici. (...) Tout ce que je souhaite, c'est jouer au foot », a déclaré l’Algérien. Depuis son arrivée, le défenseur n’a joué que deux rencontres avec la réserve avant l’interruption des compétitions. Reste maintenant à savoir si la direction des Girondins va le conserver.