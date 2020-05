Stade Rennais SRFC : Un documentaire sur le sacre en CdF 1965

Le 30 mai 1965, le Stade Rennais Srfc a remporté sa première Coupe de France. Un document a été produit par le site ROUGE Mémoire et le musée de Bretagne pour rappeler cet événement sportif.

Ce samedi 30 mai 2020, il y a 55 ans jour pour jour que le Stade Rennais Srfc a remporté sa première Coupe de France. Pour éviter que l'histoire oublie l'exploit du club Breton, le site ROUGE Mémoire et le musée de Bretagne ont produit un documentaire de 11 minutes pour l'immortaliser. Intitulé "À jamais la première" et produit par Matthieu Lecharpentier, le documentaire met en avant la victoire du Stade Rennais contre l'Union Athlétique Sedan-Torcy (3-1). Mais c’est surtout la liesse dans les rues de Rennes pour célébrer sa première victoire en Coupe de France qui marque le plus. « "1965 : À jamais la première", documentaire sur le retour des Héros du Stade Rennais vainqueurs de la Coupe de France. Ferveur dans les rues de la ville il y a pile 55 ans. Produit par Matthieu Lecharpentier avec le support du Musée de Bretagne », a posté ROUGE mémoire sur son compte Twitter.

Srfc : 2019, 2e sacre des Bretons en Coupe de France

Le Stade Rennais a attendu 2019, soit 54 ans après le premier succès, pour remporter son second sacre en Coupe de France. Cette fois, les Rennais ont battu le grand Paris Saint-Germain après l’épreuve des tirs au but. Un sacre qui a permis à la formation bretonne de se qualifier pour la présente édition de la Ligue Europa, suspendue à cause du Covid-19. Mais les Bretons avaient déjà été éliminés. Julien Stéphan et ses joueurs ont fini 3es de Ligue 1 suite à l’arrêt prématuré de la saison à sa 28e journée. Un classement qui leur permettra de jouer les tours préliminaires de la Ligue des Champions la saison prochaine.