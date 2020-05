ASSE Mercato : PSG, Adil Aouchiche à l'Etrat ce vendredi !

Cible de l’ ASSE, Adil Aouchiche est en passe de quitter le PSG. Le joueur s’est rapproché de l’AS Saint-Étienne dont il a visité les installations jusqu’à vendredi, selon Paris United. Les négociations débutées entre le club stéphanois et les proches du jeune milieu parisien pourraient aboutir à son transfert dans les prochains jours.

Adil Aouchiche se rapproche fortement de l'ASSE

Formé par le PSG qui cherche à lui faire signer un premier contrat professionnel, Adil Aouchiche pourrait s’engager avec l’ ASSE dans les prochains jours. Le milieu polyvalent du Paris Saint-Germain était jeudi et vendredi à l’Etrat. Il a visité les installations de l’AS Saint-Étienne, présentement à la prise avec plusieurs clubs dont le Le LOSC et Arsenal pour arracher son transfert avant même le début du mercato d’été. Le voyage du joueur dans le Forez lui permettra de se faire une idée de l’environnement dans lequel il pourrait évoluer les années à venir. Adil Aouchiche sait que Claude Puel peut lui donner plus de temps de jeu que Thomas Tuchel, à la tête d’une équipe du PSG bourré de joueurs de très haut niveau.

Le PSG peut-il toujours inverser la tendance ou

On sait que le club de la capitale français a fait une offre de signature d’un premier contrat professionnel au joueur de 17 ans. Le jeune international français des catégories des jeunes U16, U17 et U18 se soucie plus de son temps de jeu, et donc de sa progression, que de sa sécurité financière. Le natif de Blanc-Mesnil pourrait en tout cas annoncer sa décision dans les prochains jours aux dirigeants de l’ ASSE, qu’elle soit positive pour eux ou non.