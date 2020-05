Real : Haaland, Camavinga, une grosse décision serait tombée

Secoué comme plusieurs autres clubs d’Europe par la crise économique liée au Covid-19, le Real Madrid ne devrait plus viser des joueurs de premier plan comme Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé ou Eduardo Camavinga. Mais les recruteurs madrilènes possèdent d’autres cordes à leur arc pour renforcer l’effectif de Zinedine Zidane.

Les gros dossiers désormais abandonnés par les Madrilènes ?

Régulièrement annoncés comme des cibles privilégiées du Real Madrid pour le mercato estival, Eduardo Camavinga (Stade Rennais SRFC) et Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) ne seraient plus des dossiers en traitement pour ce mercato. Le cas Kylian Mbappé ne devrait pas non plus revenir sur les tablettes avant fin de saison 2021. Selon Marca, avec la crise sanitaire qui a eu des répercussions sur l'économie des clubs, avec un manque à gagner pour le Real Madrid estimé à 150 millions d’euros, l’heure n’est plus aux dépenses de plusieurs centaines de millions d’euros. Les recruteurs madrilènes auraient donc décidé de réorienter leur approche pour renforcer le groupe de Zidane.

Real Madrid : vers un mercato en interne ?

Selon le média espagnol, le club madrilène a un effectif d’environ 40 joueurs répartis entre le groupe professionnel et l’équipe de jeunes. Une réserve où Zinedine Zidane pourrait puiser pour renforcer son équipe. Avec les retours de blessure de Marco Asensio et d’Eden Hazard, le onze madrilène est assuré d’afficher une belle allure. En revanche, James Rodriguez et Gareth Bale sont clairement invités à prendre la porte. Le Real Madrid envisagerait donc de se renforcer à 0 euro cet été, selon cette source espagnole.