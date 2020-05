Stade Rennais Srfc: Non, Nicolas Holveck ne soutient pas Aulas

Nicolas Holveck a de nouveau interpellé Jean-Michel Aulas au sujet du verdict de la Ligue de Football Professionnel. Le président du Stade Rennais comprendrait son homologue lyonnais mais l’inviterait à respecter cette décision, selon L'Equipe. Cependant, le SRFC a tenu à apporter des précisions.

Nicolas Holveck recadre encore Jean-Michel Aulas

Une fois de plus, Nicolas Holveck s’est exprimé sur les sorties quasi-quotidiennes de Jean-Michel Aulas. Le président du Stade Rennais, d'après L'Equipe, admet que la cause défendue par son homologue lyonnais est juste. Toutefois le dirigeant breton inviterait une fois de plus le patron de l'OL à respecter le verdict des autorités. « Sur le fond, il a raison. Personne ne dit le contraire. Mais sur la forme et le discours, on a eu des différends. On ne peut pas contester les décisions qui viennent de là-haut », aurait déclaré le successeur d’Olivier Létang sur RTL. Illico, le patron des Gones a réagi sur Twitter. Il reste campé sur ses positions.

« Une décision injuste et catastrophique »

Pour le dirigeant rhodanien, les carottes sont loin d’être cuites. Il croit toujours à une reprise du championnat. « Si Nicolas Holveck pense que j’ai raison sur le fond, il faut vite accepter de terminer le championnat plutôt que de s’asseoir et protéger une décision d’arrêt du championnat injuste et catastrophique sur un plan économique ! », a écrit Jean-Michel Aulas. Depuis le 30 avril, le président de l’OL conteste vertement la décision de la LFP de mettre un terme au championnat. Avec son verdict, la Ligue prive notamment Lyon (7e) d’une qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine. Débouté par le tribunal administratif de Paris, le président lyonnais a saisi le Conseil d’Etat. Il a rendez-vous avec l’instance suprême le 4 juin, tout comme Bernard Joannin (Amiens SC) et Olivier Sadran (Toulouse FC) qui contestent les relégations de leurs clubs.

Le Stade Rennais apporte des précisisons

Le Stade Rennais rectifie le positionnement prêté à son dirigeant. Un communiqué parvenu à notre redaction indique que : "Le Stade Rennais tient à apporter une précision concernant la reprise des propos tenus par son Président Nicolas Holveck sur RTL sur une possible reprise du championnat. En aucun cas il n’a validé cette possibilité à l’antenne. Nicolas Holveck dément formellement les informations reprises dans l'article de l'Équipe. Le Président du Stade Rennais F.C. a convenu que l’arrêt du championnat a été décidé rapidement mais a vite rappelé qu’il s’agissait d’une décision présidentielle. Décision que jamais le Président des Rouge et Noir ne contestera."