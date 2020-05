FC Nantes : Bataille anglaise en vue pour un crack nantais ?

Le FC Nantes pourrait perdre une de ses pépites cet été. Terreur des défenses avec les jeunes du FCN, Edoly Lukoki Mateso suscite la convoitise de plusieurs clubs de Premier League.

Une pépite du FC Nantes affole des clubs anglais

Tout juste âgé de 16 ans, Edoly Lukoki Mateso fait déjà tourner des têtes Outre-Manche. Comme l’assure Foot Mercato, le jeune attaquant du FC Nantes auraient des prétendants parmi les clubs de l’élite anglaise. Selon le média, l’avant-centre canari serait déjà sur les tablettes d’Everton et de Norwich City. Les Gunners d’Arsenal s’apprêtent eux-aussi à entrer dans la danse pour recruter le jeune buteur nantais qui a réalisé une saison 2019/2020 de haute volée avec les U17 canaris. L’international U16 tricolore a en effet claqué 12 buts et distribué 11 caviars lors du dernier exercice. De quoi susciter la convoitise des écuries de Premier League. Reste maintenant à savoir quelle sera l’attitude des dirigeants nantais en cas d’offre pour leur pépite.

Une prolongation en attendant l’appel de Gourcuff ?

Comme l’indique la même source, le FC Nantes n’a pas encore montré « clairement » ses intentions quant au futur de leur crack. A 16 ans, il apparaît prématuré de voir Edoly Lukoki Mateso évoluer chez les pros la saison prochaine. Mais le club devrait tenter de conserver sa pépite pour qu’elle évolue plus tard avec le groupe de Christian Gourcuff. La saison dernière, des titis comme Imran Louza, Abdoul Kader Bamba et autres Thody Élie Youan ont d’ailleurs fait leurs premiers pas avec l’équipe première. Certains comme Imran Louza (2 buts et 2 assists en 24 matches de Ligue 1) figurent parmi les satisfactions du FC Nantes. Avec ses performances, le milieu de 21 ans suscite lui-aussi la convoitise de clubs espagnols (Séville, Villareal) et italiens (Atalanta, Udinese).