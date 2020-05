Stade Rennais Mercato : Mbaye Niang à l’ OM, la condition

Mbaye Niang est dans le viseur de l’ OM pour ce mercato estival. L’attaquant du Stade Rennais est lui aussi très intéressé par l’idée de rejoindre la formation phocéenne. Un intérêt réciproque auquel n’est pas opposé Nicolas Holveck, le président du SRFC. Mais…

SRFC : Holveck évoque la connexion entre Mbaye Niang et l’OM

Il se passe des choses entre l’ OM et Mbaye Niang en prélude du mercato estival. Le joueur du SRFC a affirmé dans le Canal Football Club qu’il avait bien un contact avec les dirigeants de l’ Olympique de Marseille dont il confirme ainsi l’intérêt. En ce qui le concerne, l’attaquant franco-sénégalais de 25 ans se verrait bien au club phocéen qu’il sait concentré sur d’autres problèmes en ce moment. Le propos de Mbaye Niang sur cet intérêt réciproque a fait plaisir aux fans de l’ Olympique de Marseille. Mais du côté du Stade Rennais, même s’il n’y a aucune opposition à son départ, la direction préfère nuancer les ardeurs de son joueur.

Nicolas Holveck attend l’offre de Marseille pour Mbaye Niang

Le président du Stade Rennais Nicolas Holveck fait beaucoup parler de lui en moment. Le dirigeant rennais est régulièrement à la une des médias à cause de ses échanges de piques avec Jean-Michel Aulas, le grand patron de l’ OL. Invité sur RTL, il a évoqué la déclaration de son joueur. « J’ai bien vu les déclarations de Mbaye Niang sur l’Olympique de Marseille. Je comprends son envie. Mais il est bien à Rennes aussi », a affirmé Nicolas Holveck avant de préciser sa pensée en ajoutant : « On n’a reçu aucune offre, il n’y a aucun contact » comme pour dire qu’un départ du joueur ne sera possible que si l’ OM fait le nécessaire dans l’ordre classique des choses, à savoir faire une proposition concrète pour espérer un transfert de Mbaye Niang.