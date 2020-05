Bayern Mercato : Uli Hoeness lâche une bombe sur Leroy Sané

Uli Hoeness a fait une grande annonce samedi suite à la victoire du Bayern Munich contre Düsseldorf (5-0). Il a laissé entendre que Leroy Sané devrait être bavarois la saison prochaine.

L’énorme annonce d’Uli Hoeness sur Leroy Sané

Samedi, le Bayern Munich s’est une nouvelle fois baladé à l’Allianz Arena. Auteur d’un doublé, Robert Lewandowski et sa bande ont passé une manita au Fortuna Düsseldorf (5-0). Visiblement excité après cette nouvelle démonstration de force, Uli Hoeness a sans doute scellé le futur de Leroy Sané, attaquant de Manchester City. Après le match, le dirigeant bavarois a (involontairement) annoncé l’arrivée de l’attaquant de 24 ans à Munich. « Avec Joshua Kimmich, Niklas Süle et, espérons-le, David Alaba, Thiago et Leroy Sané, nous avons une équipe jeune et viable. Je peux imaginer, si tout se passe bien, qu'une nouvelle ère ne fait que commencer au Bayern Munich », a déclaré le vice-président bavarois selon les propos relayés par Sky Sport.

La fin du feuilleton Sané ?

Avec sa sortie, Uli Hoeness a peut-être levé les doutes au sujet de l’avenir de l’attaquant allemand de Manchester City. Le natif d’Essen est une vieille cible du septuple champion d’Allemagne. L’ailier des Cityzens était d’ailleurs proche de rejoindre le Rekordmeister l’été dernier suite aux départs de Franck Ribéry et Arjen Robben. Alors qu’il lui reste un an de contrat avec le double champion d’Angleterre, il n’est pas exclu que l’ancien de Schalke retourne au bercail cet été. Sa dernière saison avec les Skyblues serait alors à ranger aux oubliettes. L’international allemand n’a pas disputé la moindre minute cette saison à cause d’une grave blessure au genou. Reste à savoir s’il sera au moins apte pour les dernières journées de championnat. La reprise de la Premier League étant fixée au 17 juin.