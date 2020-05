ASSE Mercato : L’histoire s’arrête ici pour Loïc Perrin ?

Loïc Perrin sera en fin de contrat avec l’ ASSE le 30 juin prochain. Il n’est donc littéralement plus joueur du club étant donné que le foot ne reprendra pas en France avant cette date. N’ayant pas été prolongé à cause de l’opposition de Claude Puel, l’entraîneur de l’ AS Saint-Étienne, son histoire avec le club a de fortes chances de s’arrêter.

ASSE : Loïc Perrin, Claude Puel opposé à sa prolongation

L’actuel contrat de Loïc Perrin devait mettre fin à 17 années passées au club le 30 juin prochain. Le défenseur capitaine de la formation ligérienne a cependant changé ses plans en confinement, ne souhaitant pas finir sa carrière sur cette période spéciale. Ses prestations peu abouties de la saison bouclée au bout de 28 journées ont montré à son entraîneur Claude Puel qu’il n’avait plus le niveau. Il n’envisage donc pas de s’encombrer de sa présence la saison prochaine alors qu’il engage l’ ASSE dans une vision nouvelle. Claude Puel cherche à mettre en place un jeune effectif capable de permettre au club de briller les années à venir. Il est donc peu intéressé par des joueurs qui ont une trentaine d’années révolue. Loïc Perrin qui en a 34 est donc loin d’intégrer les plans du technicien, surtout à un poste aussi stratégique auquel il évolue. Le coach est clairement contre l’idée de lui offrir un nouveau contrat.

Loïc Perrin peut aider à la paix à l’ AS Saint-Étienne

Au sein de la direction, le problème est pris par un autre bout. Le président du directoire Roland Romeyer est prêt à accorder au joueur une année supplémentaire de contrat afin de lui permettre une sortie honorable. La réalité est que Claude Puel ne s’occupe pas de cet aspect des choses. Il cherche à offrir à l’ ASSE un effectif de joueurs capables de l’aider à atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Avec des problèmes que pourrait causer une présence sans jouer de Loïc Perrin dans son groupe, Puel préfère une clarification maintenant afin d’éviter des tensions dans le futur. Le coach ne devrait donc pas valider l’idée de la prolongation de Loïc Perrin qui n’a d’ailleurs pas été brillant cette saison.

Le capitaine des Verts de l’ ASSE devrait donc envisager l’autre solution, sa reconversion, sauf s’il trouve un challenge sportif ailleurs qu’à l’AS Saint-Étienne. Une telle initiative de la part de Loïc Perrin lui permettrait d’aider à pacifier le club visé par une crise d’égo entre le président Roland Romeyer et l’entraîneur Claude Puel.