Man Utd Mercato : Paul Pogba au Real Madrid, ce qui bloque

Dans le viseur du Real Madrid, Paul Pogba devait quitter Manchester United au mercato de cet été. L’international français doit pour ce faire trouver un accord avec les dirigeants du Real Madrid, mais les négociations coinceraient à un certain niveau.

Man Utd : Paul Pogba, son salaire est un problème

Paul Pogba plait au Real Madrid qui veut le recruter au mercato de cet été. Le club espagnol où il est annoncé depuis maintenant plusieurs mois est confronté à un problème à l’approche du mercato. Selon le Daily Mail, Paul Pogba réclamerait un salaire qui empêchera son départ au club espagnol. Rémunéré 16,7 millions d’euros par saison à Manchester United, Paul Pogba ne veut pas gagner moins chez les Merengues, ce qui rend impossible son transfert cet été avec la crise de coronavirus qui a affaibli les finances des différents clubs.

Quels sont les plus gros salaires au Real Madrid ?

Pour faire face à la crise de COVID-19 qui a forcé l’arrêt des différents championnats et engendré des pertes considérables d’argent pour les clubs, les joueurs du Real Madrid ont dû accepter une réduction de leur salaire. Les plus gros salaires chez les merengues sont ceux de Gareth Bale, Eden Hazard et Toni Kroos (15 millions d’euros), Sergio Ramos (12 millions d’euros), Marcelo (11 millions d’euros) et Karim Benzema - Luka Modric (10 millions d’euros). Comment le Real Madrid pourrait-il se permettre d’offrir 16,7 millions d’euros de salaire à Paul Pogba alors qu’il a bénéficié d’un sacrifice financier de ses propres joueurs ? Un éventuel transfert du français ferait exploser en éclat le vestiaire de Zinédine Zidane avec les revendications salariales des joueurs qui pourraient suivre.