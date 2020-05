Stade de Reims : Boulaye Dia est très clair sur son avenir

La belle saison de Boulaye Dia au Stade de Reims l’a placé dans le viseur de plusieurs clubs pour le mercato estival. Dans une interview accordée à Téléfoot, l’attaquant champenois a évoqué la suite qu’il comptait donner à sa carrière.

Boulaye Dia fidèle au Stade de Reims ?

Boulaye Dia affiche de bonnes stats cette saison (24 matches de Ligue 1, 7 buts, 1 passe décisive). S’il est touché par l’intérêt de grosses écuries françaises (l’OGC Nice, le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille) pour ses performances, le buteur de 23 ans ne semble toutefois pas très chaud pour quitter le Stade de Reims cet été. « C’est flatteur, ça veut dire que j’ai plutôt fait une belle saison. J’ai lu comme tout le monde. Mais je suis concentré à Reims, surtout qu’on s’est qualifié pour la Ligue Europa », a déclaré le natif d’Oyonnax. Des propos qui devraient rassurer les supporters.

Un départ possible pour l’attaquant rémois ?

Boulaye Dia sait qu’on ne peut jamais jurer de rien au football. De plus, il ne possède pas toutes les cartes concernant son avenir. « Après dans le football ça va vite. Si vraiment il doit se passer quelque chose, ce n’est pas moi qui gère, c’est mon agent qui gère en coulisse », a-t-il prévenu, même s’il n’a pas manqué de nuancer : « Pour l’instant c’est Reims. Ça ne sert à rien de partir pour partir. Si dans le club actuel on peut jouer une Coupe d’Europe, c’est le plus important. » En cas de départ du Stade de Reims, Boulaye Dia aimerait évoluer en Angleterre. « Je ne suis pas trop rêveur, mais l’Angleterre attire pas mal de monde. On a tous envie d’aller découvrir le championnat, voir si c’est le championnat le plus dur au monde, découvrir le mythe », a expliqué le meilleur buteur champenois de la saison, avec un total de 8 buts.