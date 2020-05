OM : Crise et avenir, Dimitri Payet fait le grand déballage

Longtemps silencieux, Dimitri Payet a enfin décidé de parler. Dans une interview accordée au Journal de l'Île de la Réunion, le joueur est revenu sur les rumeurs concernant les récentes tensions à l’OM. Il a aussi évoqué son avenir à l’Olympique de Marseille.

Eyraud interdit de vestiaire par Dimitri Payet ?

Plusieurs sujets de tensions ont émaillé l’actualité de l’OM ces dernières semaines. Si le limogeage d’Andoni Zubizarreta et les menaces de départ d’André Villas-Boas ont notamment été commentés, Dimitri Payet aurait pour sa part interdit l’accès au vestiaire à Jacques-Henri Eyraud, selon la rumeur. Une rumeur qui fait marrer le milieu offensif marseillais, surpris de se voir attribuer des pouvoirs qu’il ne possède pas. « Cette histoire me fait beaucoup sourire. Qui suis-je pour interdire l'accès au vestiaire de mon président ? », s’est interrogé l’ex-Lillois avant d’indiquer : « Toutes nos discussions se font dans le respect. Nous ne sommes pas constamment d'accord, mais on trouve toujours des solutions pour faire avancer les choses. »

Quel avenir pour le Réunionnais ?

Le vice-capitaine olympien a également abordé le mercato estival. L’Olympique de Marseille devrait vendre pour 60 millions d’euros afin de rééquilibrer ses comptes. Selon Dimitri Payet, il ne faudra cependant pas s’attendre à une braderie. « Si j'ai bien compris, l'OM doit vendre tous ses meilleurs joueurs pour diverses raisons. Donc si la Ligue 1 se joue en foot à sept la saison prochaine, on est bon », a ironisé le joueur de 33 ans. Pour la suite de sa carrière, l’ancien Hammer n’exclut pas de jouer un jour au Barça. « Quand on a fait la Premier League, on peut dire qu'il y a l'Espagne, le Barça ! Sans dénigrer les autres équipes de la Liga, c'est là qu'il faut jouer », a-t-il estimé. Mais pour l’heure, Dimitri Payet reste fidèle à l’écurie phocéenne. « Ce n'est pas pour autant que j'ai envie de découvrir un autre championnat. Lorsque je suis revenu à l'OM, j'ai dit que l'histoire recommençait. Elle est belle. J'ai envie de continuer, tant que je pourrais tellement je me sens bien dans ma tête et dans mes jambes. Je pousserai au max pour l'OM », a assuré l’ex-Stéphanois, auteur de 9 buts en 22 matches de Ligue 1 cette saison.