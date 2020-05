Dijon FCO : Grave accident de buggy pour Yassine Benzia ?

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Yassine Benzia. Le joueur du Dijon FCO a été victime d’un accident de buggy jeudi dernier. Sa main gauche serait dans un état inquiétant.

Grave blessure à la main gauche pour Yassine Benzia ?

Yassine Benzia a fait un accident de buggy jeudi dernier dans les parages de Savigny-le-Sec. L’attaquant du Dijon FCO s’est gravement blessé à la main gauche et a été transporté d’urgence à l'hôpital de Dijon. L’état de sa blessure devrait l’obliger à une longue indisponibilité. Dans les colonnes du quotidien régional Le Bien Public, le président dijonnais Olivier Delcourt a évoqué l’état de l’ex-joueur de l’Olympiakos : « Il a été opéré. Il est sous morphine et va être hospitalisé quelque temps. » Les Algériens sont également inquiets pour leur international. « L'international algérien, Yassine Benzia, s’est grièvement blessé à la main, aujourd’hui, dans un accident de buggy », a regretté Touabi Juba sur son compte Twitter avant de souhaiter : « Un prompt rétablissement pour notre Fennec. »

Un joueur expérimenté dans l’effectif dijonnais ?

Arrivé l’hiver dernier au Dijon FCO où il s'est engagé jusqu'en 2023, Yassine Benzia compte déjà 121 matches en Ligue 1, pour 13 buts et 13 passes décisives. Il a commencé sa carrière professionnelle à l’OL, son club formateur (2010-2012), où il a joué 54 matches entre 2012 et 2015 avant d’être transféré au LOSC (août 2015). Concernant sa carrière internationale, le joueur de 25 ans a d’abord évolué dans les catégories des Espoirs de France (43 sélections, 26 buts), avant d’opter finalement pour la sélection algérienne (4 sélections, 1 but).