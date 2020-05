Manchester City : Cambriolage au domicile de Riyad Mahrez

Le domicile de Riyad Mahrez, joueur de Manchester City, a été cambriolé. Les cambrioleurs ont emporté des objets de luxe et une importante somme d’argent.

Cambriolage de grande envergure chez Riyad Mahrez

Riyad Mahrez a été victime d’un gros cambriolage à son domicile du centre-ville de Manchester. Selon The Sun, les cambrioleurs ont mis la main sur des bracelets Cartier, des montres de luxe (Richard Mille, Rolex Daytona et Day Date) et une grosse somme d’argent. Les voleurs ont également dérobé une collection de maillots rares de l’international algérien de 29 ans. Le montant de tout le butin emporté par les indésirables s’élèverait à près 600 000 euros. Le tabloïd britannique indique que Riyad Mahrez, considéré comme faisant partie de la classe la plus huppée des sportifs, a très probablement « été volé sur commande ».

Cambriolage des joueurs, une pratique courante en Angleterre ?

Le cambriolage du domicile de Riyad Mahrez ressemble beaucoup à celui du domicile de Dele Alli, côté butin. Deux malfrats avaient mis la main sur 3 montres de grande valeur chez le joueur de Tottenham, il y a deux semaines. Les deux voleurs avaient fait irruption dans sa maison du nord de Londres alors que le milieu de terrain des Spurs jouait au billard avec sa petite amie Ruby Mae. Jan Vertonghen a aussi été cambriolé en mars alors qu'il était en déplacement avec Tottenham en Allemagne. En janvier, c’était Mamadou Sakho, joueur de Crystal Palace, qui se faisait voler des objets de grande valeur. En février 2019, des malfrats s’étaient emparés de montres, de téléphones et de clés de voiture au domicile de Sadio Mané alors qu’il jouait pour Liverpool. Bref, cette liste est loin d’être exhaustive.